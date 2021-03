Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbruch in Gartenlaube

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (14. März) brauchen unbekannte Täter in eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage an der Lippstädter Straße ein und entwendeten eine Stichsäge der Marke "Bosch". Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

