POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Am Samstag, 13.03.21, 20.56 Uhr befuhr ein 33-jähriger Soester mit einem Lkw die L745 von Ense-Volbringen in FR Soest Ostönnen. Im Begegnungsverkehr wurde er zunächst durch das Fernlicht eines Pkw geblendet. Im weiteren Verlauf kam der Pkw auf die Fahrspur des Lkw-Fahrers, sodass dieser nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen musste. Dabei verlor dieser die Kontrolle über den Lkw. Nachdem er etwa 100 Meter durch einen an der Fahrbahn grenzenden Graben fuhr, rutschte er über die Fahrbahn und schleuderte in den gegenüberliegenden Graben bzw. Wall. Dort kippte der Auflieger auf die rechte Seite und riss von der Zugmaschine ab. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Pkw-Führer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die L745 war auf Höhe der Unfallstelle zwecks Bergung des Lkw ca. 5 Stunden gesperrt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag, 12.03.21, 17.40 Uhr kam es auf der Hammer Landstraße zwischen Borgeln und Soest zu einem Frontalzusammenstoß, nachdem ein 56 Jähriger in einer leichten Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geraten war. Trotz eines Ausweichversuches der 33 jährigen Unfallgegnerin kollidierten die Fahrzeuge und wurden in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Ein Unfallbeteiligter wurde leicht, der andere schwer verletzt.

Mehrfacher Kennzeichendiebstahl in Soest

Von Freitag, 12.03.21, 20.00 Uhr bis Samstag, 13.03.21, 09.00 Uhr wurden in Soest im Weslarner Weg an sieben geparkten Fahrzeugen die amtlichen Kennzeichen demontiert und entwendet.

