Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Oestereiden - Alte Mühle brannte

Rüthen (ots)

Am Donnerstag (11. März) kam es zum Brand einer alten Mühle an der Hauptstraße in Oestereiden. Ein Bewohner bemerkte morgens, gegen 6 Uhr, dass der Dachstuhl der Scheune in Flammen stand. Die Polizei nahm die Brandermittlungen auf und beschlagnahmte den stark einsturzgefährdeten Brandort. Der entstandene Sachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt. (reh)

