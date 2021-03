Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bökenförde - Schwer verletzter Jogger - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

Die Polizei ist sich sicher, dass der schwer verletzte Jogger am 1. März (Pressebericht 3. März) zwischen 17.15 Uhr und 17.18 Uhr Opfer einer Verkehrsunfallflucht an der Langeneicker Straße in Bökenförde wurde. Der flüchtige Verkehrsteilnehmer befuhr nach dem aktuellen Ermittlungsstand die Langeneicker Straße vom Puisterweg aus kommend. Die Verletzungsmuster an dem 51-Jährigen, der keine Erinnerung an das konkrete Unfallgeschehen hat, sprechen eine eindeutige Sprache. Die Polizei fragt nun: "Wer hat in dem Tatzeitraum etwas an der Langeneicker Straße beobachtet? Wem sind kurz darauf Unfallspuren, beispielsweise am rechten Außenspiegel eines Fahrzeugs, aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell