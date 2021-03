Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Wäschekorb auf Herdplatte

Warstein (ots)

Am Donnerstag (11. März) kam es gegen 20.30 Uhr zu einer Rauchentwicklung in der Kofflerstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurde von einer Bewohnerin ein Wäschekorb auf einer Herdplatte im Keller abgestellt und diese unabsichtlich aktiviert. Durch den schmelzenden Kunststoff entstanden Rauchgase. Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasintoxikation mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für eine zweite Person war eine Behandlung im Rettungswagen vor Ort ausreichend. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. (reh)

