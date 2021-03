Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Meiningsen - Einbruch in Schleusenhaus

Soest (ots)

Zwei aufgehebelte Fenster eines Schleusenhauses in der Straße "Rennfeld" zeugen von einem Einbruch in der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag (14. März), 8.45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise auf den Einbruch geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen (reh)

