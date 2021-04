Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Anfahren mit Motorrad kollidiert

Bocholt (ots)

Ein Motorradfahrer hat am Donnerstag in Bocholt bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Das Geschehen spielte sich gegen 15.30 Uhr auf dem Mühlenweg ab: Eine 27-Jährige wollte mit ihrem Wagen vom Seitenstreifen auf die Straße fahren, als die Bocholterin mit dem vorbeifahrenden Motorrad kollidierte. Dessen 53-jähriger Fahrer war auf dem Mühlenweg in Richtung Uhlandstraße unterwegs gewesen. Ein Rettungswagen brachte den Rheder in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

