Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Jugendliche bergen Roller aus Berkel

Stadtlohn (ots)

Mit Morast überzogen sowie beschädigt haben Jugendliche am Mittwochabend einen Motorroller in der Berkel liegend gefunden und geborgen. Eine Überprüfung des Gefährts ergab, dass es zur Fahndung ausgeschrieben war. Unbekannte hatten den Roller in Stadtlohn zwischen Freitag vergangener Woche, 21.10 Uhr, und Samstag, 09.45 Uhr, an der Grabenstraße entwendet. Vor Ort erhielt der Geschädigte sein Fahrzeug zurück. Den Jugendlichen gilt an dieser Stelle ein besonderer Dank.

