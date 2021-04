Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einreise ohne Test, aber unter Drogeneinfluss

Gronau (ots)

Einen negativen Covid-19-Test hat ein 31-Jähriger nicht vorweisen können, als er am Donnerstagmorgen nach Gronau fuhr. Da er zu schnell unterwegs war, hatten ihn Polizeibeamte auf der Losserstraße angehalten. Da bei dem Autofahrer der Verdacht auf Drogenkonsum bestand, befragten ihn die Polizisten: Der Enscheder antwortete, dass er am Vorabend einen Joint geraucht habe. Ein Arzt entnahm im Krankenhaus eine Blutprobe, um den Missbrauch von verbotenen Substanzen exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet und die Stadt Gronau über den Coronaschutzverordnungsverstoß in Kenntnis gesetzt. Zudem wurde der Mann aufgefordert, sich im nächstgelegenen Corona-Test-Zentrum testen zu lassen.

