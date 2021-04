Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Südlohn (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Mittwoch in Südlohn bei einem Unfall erlitten. Ein 57-Jähriger war mit seinem Pedelec gegen 16.15 Uhr auf der Straße Eschlohn unterwegs. Der Südlohner wollte nach links in Richtung Gescherer Dyk abbiegen. Die hinter ihm fahrende 55-Jährige touchierte dabei das Hinterrad des Vorausfahrenden und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte die Südlohnerin in ein Krankenhaus.

