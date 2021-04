Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Teststation

Bocholt (ots)

Aus einer Corona-Teststelle haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt einen Tablet-Computer gestohlen. Das Geschehen spielte sich auf einem Parkplatz am Ostwall ab: Um an ihre Beute zu gelangen, hatten die Täter die Dachplane des dort aufgebauten Zeltes aufgeschnitten. Aus dem Inneren entwendeten sie das Gerät der Marke Apple. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell