POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag, zwischen 06:30 Uhr und 08:00 Uhr, in der Brückenstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die K4277 aus Waldangelloch kommend in Richtung Sinsheim-Weiler. In Höhe der Hausnummer 54 beschädigte er im Vorbeifahren einen parkenden BMW und fuhr anschließend einfach weiter. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500EUR.

Zeugen, die Sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

