Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: 50-jähriger wird Opfer eines betrügerischen Verkäufers im Internet

Mannheim-Vogelstang (ots)

Am Dienstag erschien ein 50-jähriger Mann beim Polizeiposten Mannheim-Vogelstang, um ein Betrugsdelikt anzuzeigen. Er hatte bereits am 31.03.2021 auf einem Online-Verkaufsportal von einem unbekannten Verkäufer einen Minibagger für rund 6.000 Euro erworben. Vereinbarungsgemäß überwies der Geschädigte auf das Konto des vermeintlichen Verkäufers. Da anschließend der Kontakt abbrach und der Verkäufer nicht mehr reagierte, wurde der 50-Jährige misstrauisch und musste feststellen, dass der Verkäufer missbräuchlich die Anschrift einer tatsächlich existenten Firma in Polen genutzt hatte, um eine seriöse Abwicklung des Kaufgeschäfts vorzutäuschen. Bis heute kam kein Kontakt mehr mit dem Verkäufer zustande, auch der Bagger wurde bislang nicht geliefert.

Die weiteren Ermittlungen durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal wegen Warenbetrugs dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell