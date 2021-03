Polizei Bochum

POL-BO: Fassade beschmiert: Polizei nimmt Tatverdächtigen (27) fest

Bochum (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Montagmorgen, 29. März, in Bochum-Riemke einen 27-jährigen Bochumer festgenommen. Er steht im Verdacht, im Bereich der Josephstraße eine Hauswand beschmiert zu haben.

Gegen 1 Uhr morgens meldete sich ein Zeuge über den Polizeinotruf 110 und schilderte den Beamten der Leitstelle, dass er gerade zwei Personen beobachte, die mit einer Farbrolle eine Hausfassade beschmieren. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten Polizeibeamte einen Tatverdächtigen in Tatortnähe am Bürgerplatz. Er hatte Farbe an den Händen und führte Betäubungsmittel mit sich, die die Beamten sicherstellten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille.

Die Beamten nahmen den 27-Jährigen mit auf die Wache und schrieben eine Strafanzeige. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erlangten die Polizisten Hinweise auf den zweiten Tatverdächtigen.

Die Ermittlungen dauern an.

