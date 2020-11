Polizeipräsidium Konstanz

Lkrs. RW) Fassadenreiniger wird aufdringlich 05.11.2020

Ein Mann, der eine Fassadenreinigung anbot, hat am Donnerstagmorgen eine 30-jährige Frau in der Riedstraße bedrängt. Der Unbekannte wollte sie an der Haustür zu der Reinigung überreden, was sie jedoch ablehnte. Zunehmend aufdringlich versuchte der Mann daraufhin sich auch noch Zutritt ins Haus zu verschaffen, was die 30-Jährige erfolgreich verhindern konnte. Der Handwerker stieg daraufhin zu einer weiteren Person in einen weißen Transporter und fuhr davon. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor derartigen Haustürgeschäften. Solche unseriösen Handwerker bieten vermeintlich kostengünstige Arbeiten an, präsentieren im Nachhinein jedoch zu hohe Rechnungen oder schlecht ausgeführte Arbeiten. Oft wird auf diese Art und Weise auch nur ein Vorwand gesucht, um eine Wohnung zu betreten. Die Polizei rät im Zusammenhang mit ungebetenen Angeboten an der Haustür zur Vorsicht. Hinweise und Tipps zum Schutz gegen Haustürgeschäfte und Abzocke gibt die Polizei auch auf ihrer Internetseite www.polizei-beratung.de

