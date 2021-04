Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Rüttelplatte entwendet

Gronau (ots)

Erneut suchten Diebe die Baustelle am Kurt-Schumacher-Platz in Gronau heim. Nachdem am Vortag bereits ein Werkzeug entwendet worden war, stahlen die Täter nun eine blau lackierte Rüttelplatte des Typs Weber CR3. Das Arbeitsgerät war mit einem Stahlseil und einem Vorhängeschloss gesichert. Zugetragen hat sich das Geschehen zwischen Mittwoch, 16.45 Uhr, und Donnerstag, 07.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell