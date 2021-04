Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbruch in Lagerhalle

Velen (ots)

Werkzeug haben Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag aus einem Betrieb in Velen gestohlen. Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang in die Lagerhalle auf einem Grundstück am Wessingkamp verschafft. Sie hatten eine Tür aufgehebelt, um hineinzukommen. Die Unbekannten erbeuteten eine Kettensäge der Marke Stihl, zwei Akkuschrauber und einen Schlagbohrer des Herstellers Milwaukee sowie Ladegeräte. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

