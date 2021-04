Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher dringen in Firma ein

Bocholt (ots)

Einbrecher sind gewaltsam in einen Entsorgungsbetrieb in Bocholt eingedrungen. Um in das Gebäude am Bovenkerkesch zu gelangen, schlugen die Täter zwei Fensterscheiben ein und hebelten zudem eine Tür auf. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten mehrere Schränke und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen eine Kasse mit Kleingeld. Ob darüber hinaus etwas fehlt, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden, der nach erster Einschätzung bei circa 7.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitag 03.25 Uhr. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 mit der Kripo in Bocholt in Verbindung setzen.

