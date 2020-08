Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Hakenkreuze in Fahrzeug gekratzt; Schüler mit Auto kollidiert und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Hakenkreuze in Fahrzeug gekratzt - Offenbach

(aa) Unbekannte beschädigten am Wochenende auf einem Parkplatz in der Neusalzer Straße zwei Fahrzeuge. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurden an einem roten Ford Hakenkreuze in den Lack gekratzt. Außerdem wurde an dem Transit noch ein etwa 1,70 Meter langer Kratzer festgestellt. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Bei dem weiteren beschädigten Auto liegt die Tatzeit zwischen Sonntag, 10 Uhr und Montag, 15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei auf der Kripo-Hotline: 069 8098-1234 entgegen.

2. Diebe stahlen Buntmetall - Heusenstamm

(aa) Diebe stahlen von einem Werksgelände in der Industriestraße Buntmetall im Wert von mehreren tausend Euro. Am Montagmorgen wurde der Diebstahl festgestellt. Die Täter hatten das Hoftorschloss aufgebrochen und waren vermutlich mit einem Fahrzeug auf das Gelände und in eine Werkshalle gefahren. Dort verluden die Unbekannten Kabel und Kupferkabelreste in verschiedener Stärke. Die Kripo bittet Zeugen, die im Bereich der 20er-Hausnummern verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Schüler mit Auto kollidiert - Obertshausen

(mm) Ein Schüler im Alter von 11 bis 12 Jahren ist am Montagmorgen, gegen 9.15 Uhr, an der Einmündung Wilhelm-Leuschner-Straße/Erzbergerstraße mit einer Autofahrerin kollidiert. Der Junge war auf der Wilhelm-Leuschner-Straße unterwegs, die 59-jährige Toyota-Fahrerin befuhr die Erzbergerstraße in Richtung Schulstraße. Beim Queren der Wilhelm-Leuschner-Straße war die Obertshausenerin mit dem Schüler, der auf einem gelben Mountainbike fuhr, zusammengestoßen. Der Bub hatte sich offensichtlich bei dem Sturz nicht verletzt und war nach kurzer Unterhaltung mit der Autofahrerin weitergefahren. Die Toyota-Fahrerin informierte anschließend die Polizei über den Unfall. Die Erziehungsberechtigen des dunkelhaarigen Jungen, der rote Kleidung trug, werden gebeten, sich auf der Wache in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

4. Schnelle Beute - Langen

(aa) Ein etwa 20 Jahre alter Dieb machte am Montagabend in der Rheinstraße schnelle Beute. Gegen 18.10 Uhr zertrümmerte der etwa 1,70 Meter große Mann an einem in Höhe der Hausnummer 1 stehenden gelben Mercedes-Taxi die Fahrertürscheibe und schnappte sich aus dem Inneren eine Geldbörse. Damit rannte er in Richtung Darmstädter Straße, um das Hochhaus der Dieburger 1 herum und schließlich auf der Dieburger Straße davon. Der schlanke Täter hatte einen hellen Vollbart, trug eine schwarze Kappe und dunkle Kleidung. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

Main-Kinzig-Kreis

1. 1er BMW entwendet - Hanau

(mm) Einen weißen 1er BMW mit OF-Kennzeichen und der Ziffernfolge 3003 haben Diebe am Montag, zwischen 11.30 und 13.30 Uhr, aus einer Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Straße "Im Forum 5a" entwendet. Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des etwa 42.000 Euro teuren BMW nimmt die die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

Offenbach, 25.08.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

