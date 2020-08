Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 23.08.2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zigaretten waren das Ziel von Einbrechern - Rödermark

Am Sonntagmorgen, gegen 03:50 Uhr kam es in Ober-Roden in der Albert-Einstein-Straße zu einem Einbruch. Die Täter warfen mit einem Gullydeckel die Frontscheibe einer Tankstelle ein und gelangten so in das Objekt. Hieraus entwendeten sie Zigaretten, deren Wert derzeit noch nicht beziffert werden kann. Obwohl auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, konnten die Langfinger zunächst unerkannt flüchten.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach am Main, 23.08.2020, Ingo Derigs Polizeiführer vom Dienst

