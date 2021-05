Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Exhibitionist gesucht

Hamm-Süden (ots)

Ein Unbekannter zeigte sich am Sonntag, gegen 20.15 Uhr, einer 19-Jährigen auf schamverletzender Weise. In Höhe eines ansässigen Discounters auf der Grünstraße traf die junge Frau auf den Täter. Unvermittelt holte er sein Glied aus der Hose und onanierte. Anschließend entfernte sich der Mann mit einem schwarzen Herrenfahrrad. Er ist etwa 30 bis 35 Jahre alt und zirka 1,75 bis 1,80 Meter groß. Der Täter ist von schlanker Statur und hat ein südländisches Erscheinungsbild. Seine schwarzen Haare trägt er kurz. Zur Tatzeit war er mit einem grauen T-Shirt und einer dunkelgrauen Hose bekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

