Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand in Seniorenwohnanlage

Hamm-Heessen (ots)

Am Samstag, 29. Mai, gegen 15.05 Uhr kam es zu einem Brand in einer Wohnung einer Seniorenwohnanlage auf der Dolberger Straße. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Während der Löscharbeiten wurde die Dolberger Straße für ungefähr eine Stunde zwischen Friedensstraße und Amtsstraße komplett gesperrt. Es wurde niemand verletzt, da die 80-jährige Wohnungsinhaberin nicht vor Ort war. Ermittlungen zur Schadenshöhe und Brandursache dauern an. (kt)

