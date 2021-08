Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Heruntergefallener Rauchmelder löst Feuerwehreinsatz aus (17.08.2021)

Singen (ots)

Wegen eines heruntergefallenen Rauchmelders ist am Dienstagabend in der Harsenstraße ein Feuerwehreinsatz ausgelöst worden. Gegen 21.15 Uhr teilte eine Nachbarin der Leitstelle mit, in einer anderen Wohnung einen alarmierenden Rauchmelder zuhören. Da sich die dort wohnhafte Familie im Urlaub befand, stieg die Feuerwehr mithilfe einer Drehleiter durch ein gekipptes Fenster in die Wohnung ein. Die Feuerwehr stellte keinen Brand im Gebäude fest, sondern lediglich den heruntergefallenden Rauchmelder auf dem Boden. Die Bewohner wurden über den Feuerwehreinsatz informiert.

