Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Fehlalarm in der Uhlandstraße (17.08.2021)

Tuttlingen (ots)

Eine ausgelöste Alarmanlage in der Uhlandstraße hat am Dienstag die Polizei auf den Plan gerufen. Ein Anwohner meldete gegen 22.15 Uhr, dass in einem dortigen Gebäude ein Signal zu hören und sehen sei. Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, war der Alarm nach wie vor im Gange, es konnten jedoch keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Nachdem die Beamten das Gebäude mit einem Schlüsselträger betreten hatten, stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell