Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden. Einbrüche in Firmengebäude.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich Einbrecher Zutritt zu zwei Firmengebäuden in der Straße Großer Kamp. In einem Fall hebelten die Unbekannten eine Lagerhallentür auf und durchsuchten die Büroräume der Firma. Was alles gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest. Bei einem in der Nachbarschaft ansässigen holzverarbeitenden Betrieb öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und stahlen etwas Bargeld. Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

