Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch - Korrektur Wochentag.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen versuchten Unbekannte, in ein Haus in der Jahnstraße einzudringen. Eine Bewohnerin hörte jedoch Geräusche und machte Licht. Daraufhin ließen die Unbekannten von ihrem Versuch ab und flüchteten. Die Täter beschädigten unter anderem die Terrassentür und richteten einen Sachschaden von über 1000 Euro an. Zeugen, die gegen 4:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umkreis des Tatorts gesehen haben, informieren bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

