Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: An der falschen Stelle gespart

Dresden, GörlitzDresden, Görlitz (ots)

Offensichtlich hat ein polnischer Bürger an der falschen Stelle gespart. Hätte der 26-Jährige ordnungsgemäß einen Fahrschein gelöst, wäre nichts passiert. Nun aber musste er neben dem fälligen Fahrpreis (19,80 Euro) zusätzlich ein erhöhtes Beförderungsentgelt (60,00 Euro) entrichten. Außerdem erstattete die Bundespolizei Anzeige wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen. Am Montagmorgen hatte die Länderbahn darüber informiert, dass der Mann in Dresden ohne Ticket zugestiegen war und nach Görlitz wollte. Offenbar nimmt es der Beschuldigte mit dem Bezahlen ohnehin nicht so ernst. Ersten Erkenntnissen nach war der "Sparfuchs" bereits am Sonntag im ersten Fall von Hannover nach Braunschweig, im zweiten Fall von Magdeburg nach Halle ebenfalls ohne Schein gefahren und war von den Kollegen ertappt worden.

