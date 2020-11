Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei ändert die Reiseroute

Görlitz, BAB 4Görlitz, BAB 4 (ots)

Eigentlich wollte er nach einem Besuch in Frankreich über Deutschland, Tschechien und Österreich zurück nach Italien fahren, so ein iranischer Mann gestern gegenüber Bundespolizisten. Der 29-Jährige war in der Nacht zum Montag in Begleitung seines siebenjährigen Sohnes angetroffen worden. Dabei saßen beide in einem irischen VW Passat, der auf der Autobahn in Richtung Polen aufgefallen war. Das Fahrzeug, welches von einem 56-Jährigen aus dem Iran gelenkt wurde, ist später bei Kodersdorf angehalten worden. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass Vater und Sohn unerlaubt ins Bundesgebiet eingereist waren. Schließlich waren ihre italienischen Aufenthaltstitel nur in Italien gültig. Ihnen wurde eine Frist bis zur Ausreise aus der Bundesrepublik gesetzt. Sie müssen nun auf dem Luftweg an ihren Wohnort nach Rom zurückkehren. Vor dem Verlassen der Dienststelle bereinigte der Vater noch kurzfristig die Fahndungsliste und zahlte 275,00 Euro. Sein Name war im Zusammenhang mit einem Haftbefehl auf besagter Liste erschienen. Der Haftbefehl war durch eine Verurteilung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis im Jahr 2016 zustande gekommen

