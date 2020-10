Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Geldstrafe sorgt für kurze Reiseunterbrechung

Görlitz, BAB 4 (ots)

Eine Geldstrafe sorgte am gestrigen Dienstagabend bei einer Litauerin (51) für eine kurze Reiseunterbrechung. Die Frau war in der Nähe der Autobahn bei Kodersdorf von der Bundespolizei angehalten worden. Dabei wurde sie mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein konfrontiert. Diesem Haftbefehl lag eine Verurteilung durch das Amtsgericht Laufen wegen Diebstahls zugrunde. Die 51-Jährige zog daraufhin kurzerhand ihr Portemonnaie aus der Tasche und zahlte an Ort und Stelle 470,00 Euro. Anschließend reiste sie weiter.

