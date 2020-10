Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Per Haftbefehl gesuchter Mann wird durch mutmaßlichen Dieb begleitet

Görlitz (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 08.30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten zwei polnische Bürger, als diese über die Görlitzer Stadtbrücke ins polnische Zgorzelec laufen wollten. Die Ordnungshüter stellten dabei zunächst fest, dass die Justiz nach dem älteren der beiden suchte. Auf den 51-Jährigen hatte schließlich die Staatsanwaltschaft Leipzig einen Vollstreckungshaftbefehl ausgestellt. Demnach war eine vom Amtsgericht Leipzig wegen Erschleichens von Leistungen angeordnete Geldstrafe bis gestern offengeblieben. Der Verurteilte zahlte anschließend im Bundespolizeirevier die fälligen 225,00 Euro und bog damit gerade noch rechtzeitig eine Ersatzfreiheitsstrafe ab. Sein Begleiter war ebenfalls in die Diensträume mitgenommen worden, allerdings aus einem anderen Grund. Gegen den 35-Jährigen bestand der Verdacht des Diebstahls. In seinem Rucksack waren u. a. ein Notebook, ein Tablet, zwei Fotokameras, mehrere Speichersticks sowie eine Powerbank gefunden worden. Eine glaubhafte Erklärung, woher er die Dinge habe, hatte der Verdächtige nicht. Nach Sicherstellung der offensichtlich gestohlenen Rechner- und Fototechnik wurde er entlassen. Eine Spur führte noch am Nachmittag vom Diebesgut hin zu einer Frau aus Görlitz. Diese hatte den Verlust der aufgezählten Gegenstände bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bemerkt. Das Polizeirevier Görlitz hat inzwischen entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

