Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Einbrecher kommen durch gekipptes Fenster.

Lippe (ots)

Unbekannte stiegen am Mittwoch in eine Wohnung in der Max-Planck-Straße ein und stahlen eine Geldbörse. Die Täter nutzten augenscheinlich ein auf Kipp stehendes Fenster aus, um sich Zutritt zu verschaffen. Abends stellte ein Bewohner den Einbruch fest und es wurde Anzeige erstattet. Sachdienliche Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell