Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Spielothek

Northeim (ots)

Montag, 01.03.2021, zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr Northeim, Rückingsallee

NORTHEIM (da) - In der gestrigen Nacht (01.03.21) drangen mehrere Unbekannte in eine Spielhalle in der Rückingsallee ein. Die Täter versuchten gewaltsam mehrere Automaten zu öffnen und verursachten hierbei großen Sachschaden. Zum Diebesgut können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000EUR. Hinweise nimmt die Polizei Northeim unter Telefon 05551-7005-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell