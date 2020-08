Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Brände entlang der Straße gelegt

Heinsberg-Dremmen (ots)

Ein unbekannter Täter legte am 22. August (Samstag), in der Zeit zwischen 20 Uhr und 20.20 Uhr, mehrere Brände entlang der Gladbacher Straße in Richtung Oberbruch. Eine Zeugin beobachtete einen jungen Mann, der mit einem Fahrrad von Dremmen in Richtung Oberbruch unterwegs war. Dabei hielt er wiederholt an und bückte sich zu Boden. Als die Zeugin die Stellen dann erreichte, stellte sie die Brände fest und es gelang ihr, sie zu löschen. An einer Stelle war ein Löschen des Brandes nicht mehr möglich, so dass sie die Feuerwehr hinzurief.

Die Zeugin beschrieb die unbekannte Person als männlich, 15 bis 17 Jahre alt, mit braunen Haaren und dunkler Kleidung. Der Unbekannte war mit einem Fahrrad unterwegs.

Zeugen, die Angaben zur seiner Person machen können, oder die Tat ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

