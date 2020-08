Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter bei Fahrzeugaufbruch ertappt

Wegberg-Rödgen (ots)

Ein 43-jähriger Mann aus Wegberg drang am 23. August (Sonntag), gegen 7.30 Uhr, in einen Pkw ein, der an der Sankt-Ludwig-Straße parkte. Der Besitzer bemerkte dies und sprach den Täter an, der daraufhin flüchtete. Bei näherem Hinsehen wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. In der Nähe des Tatortes wurden eine Geldbörse sowie ein Handy aufgefunden. Die Gegenstände wurden von den Polizeibeamten sichergestellt und der Kriminalpolizei in Erkelenz zur weiteren Bearbeitung übergeben. Ob es sich bei dem Eigentümer der Gegenstände um den Täter handelt, wird noch ermittelt.

