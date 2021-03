Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Eigentümer gesucht

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Vordere Viehtrift, Samstag, 23.01.20, 02.45 Uhr KALEFELD (schw) - Am 23.01.21 wurden im Rahmen eines Diebstahls, bzw. Diebstahls von Fahrradteilen in Kalefeld, Vordere Viehtrift, zwei Fahrräder bei einem Tatverdächtigen sichergestellt. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 62-jährigen Northeimer, der mit einem der beiden Fahrräder angetroffen wurde und sich an dem zweiten Fahrrad zu schaffen machte, um dort Fahrradteile abzumontieren. Bei den sichergestellten Fahrrädern handelt es sich um ein blaues Damenrad der Marke KTM. Am Lenker dieses Fahrrades befindet sich ein schwarzer Fahrradkorb Bei dem zweiten Fahrrad handelt es sich um ein silber / schwarzes Herrenrad der Marke Torrek. Das Fahrrad ist mit einem Bügellenker ausgestattet. Da die Eigentümer bislang nicht ermittelt werden konnten, erbittet die Polizei Hinweise zu den Besitzverhältnissen der Fahrräder vor der Tat.

