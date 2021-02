Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

St. Katharinen (ots)

Am Mittwochabend, 22:10 Uhr, wurde der Polizeiinspektion in Linz eine Verkehrsunfallflucht in der Ringstraße in St. Katharinen gemeldet. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, kollidierte ein VW Transporter mit einen geparkten Pkw und entfernte sich von der Unfallstelle. Laut Zeugenangaben soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen VW T5 Pritschenwagen mit Rundumleuchten und rot/weißer Reflektorfolie an der Pritsche handeln, Zulassung aus dem Kreis Neuwied (NR). Der Fahrzeugführer wird beschrieben: Männlich, 40-50 Jahre alt, 170-175 cm groß, dicke Statur, blonde-graue Haare, Oberlippenbart, unrasiert.

