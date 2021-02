Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Verkehrsunfall beim Rückwärtsfahren

Betzdorf (ots)

Am 17.02.2021, gegen 10:15 Uhr befuhr eine 44-jähriger Fahrer mit seinem Lkw den Plantagenweg im innerstädtischen Bereich von Betzdorf. Da am Ende der Straße keine Wendemöglichkeit für den Lkw bestand, steuerte der Fahrer sein Gefährt rückwärts. Hierbei beschädigte er eine Verkehrsinsel und deren Bepflanzung. Es entstand Sachschaden am Lkw und der baulichen Einrichtung von insgesamt ca. 2000EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell