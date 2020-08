Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Kennzeichendiebstähle in Kottenheim und Mendig

Kottenheim & Mendig (ots)

In der Nacht vom 20. auf den 21.08.2020 wurden in der Keltenstraße in Kottenheim sowie in der Pellenzstraße in Mendig die Kennzeichen an dort geparkten PKW entwendet. Es handelt sich um die Kennzeichen MYK-DI 310 und MY-KO 990. Erfahrungsgemäß dürfte es sich sogenannte "Logistiktaten" handeln, wobei die entwendeten Kennzeichen durch die Täter an anderen Fahrzeugen angebracht werden, um damit Straftatet wie z.B. Tankbetrüge oder Fahrten ohne Versicherung/Führerschein etc. zu begehen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651 8010 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

