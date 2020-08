Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Rieden (VG Mendig) - Küchenbrand

Rieden (ots)

Am 21.08.2020, gegen 08:30 Uhr, kam es zu einem Küchenbrand auf einem Anwesen in der Grabenstraße in Rieden (VG Mendig). Der Brand, welcher nach dem ersten Stand der Ermittlungen durch einen defekten Toaster ausgelöst wurde, verursachte einen (Gebäude-) Schaden im fünfstelligen Bereich. Ein 34-jähriger Ersthelfer, welcher in der Nachbarschaft Heizöl angeliefert hatte und den Brand mit einem Feuerlöscher versucht hatte zu löschen, wurde mit Verdacht einer Raugasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die 82-jährige Bewohnerin des Anwesens flüchtet direkt nach dem Brandausbruch aus der Küche und blieb unverletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Rieden, Volkesfeld und Mendig, der Rettungsdienst des DRK, sowie eine Streifen der PI Mayen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Andreas Michels, PHK

Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell