POL-PDNR: Jesusfigur beschädigt

Rengsdorf (ots)

In der Zeit vom 13.02.2021 und dem 14.02.2021 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem an der St. Kastor-Kirche in Rengsdorf befindlichen Kreuz. Hier wurde von bisher unbekannten Tätern der Kopf einer Jesusfigur, sowie einige Finger abgeschlagen. Wer hat in der betreffenden Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht?

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

