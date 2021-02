Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vermisstensuche nach 12-jährigem Kind

Bad Hönningen (ots)

In den Abendstunden des 16.02.2021 meldeten besorgte Eltern ihre 12-jährige Tochter als vermisst. Wie sie zuvor recherchiert hatten, war die Tochter am Nachmittag bei einer Freundin und hatte sich gegen 17:30 Uhr von ihr getrennt, da sie nach Hause wollte. Nachdem die Tochter hier nicht erschienen war, und die erste Suche der Eltern ergebnislos verlief, wurde die Linzer Polizei eingeschaltet. Diese leitete sofort eine groß angelegte Suchaktion mit eigenen Kräften, dem Polizeihubschrauber und der örtlichen Feuerwehr ein, das Mädchen konnte aber nicht gefunden werden. Eine parallel zu den Suchmaßnahmen veranlasste Handyortung ergab als möglichen Standort zwar einen eingegrenzten Bereich in Bad Hönningen, aber auch hier verlief die Suche negativ. Erleichterung bei den Eltern und den Suchkräften: Das Mädchen meldete sich in der Nacht bei ihrer Freundin und konnte so von der Polizei den Eltern übergeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell