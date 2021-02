Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Messer sichergestellt

Bad Hönningen (ots)

Bei einer Personenkontrolle am 16.02.2021, gegen 18:00 Uhr, in Bad Hönningen, fanden die Polizisten am Körper des 25-jährigen Mannes aus Bad Hönningen einen Dolch. Aufgrund der Bestimmung des Gegenstandes handelt es sich um ein Verstoß nach dem Waffengesetz, der Dolch wurde sichergestellt.

