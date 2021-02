Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall in Feldkirchen - Suche nach Geschädigtem

Neuwied (ots)

Am 16.02.2021, ca. 11:00h kam es in Neuwied-Feldkirchen in der Feldkircher Straße 46 zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr der Verursacher in zu engem Bogen vom Parkplatz der Kreissparkasse auf die Fahrbahn ein und beschädigte das rechts neben ihm geparkte Fahrzeug. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher und meldete erst ca. zwei Stunden später den Verkehrsunfall der Polizeiinspektion Neuwied. Bei der darauffolgenden Unfallaufnahme war das beschädigte Fahrzeug nicht mehr vor Ort.

Der Verursache beschrieb das Fahrzeug als Kleinwagen in der Farbe Braun. Das Fahrzeuge dürfte eine Beschädigung am Heck aufweisen. Weitere Details sind nicht bekannt.

Der/Die Geschädigte des Verkehrsunfalls wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell