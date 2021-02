Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall, Geschädigter wird gesucht

Flammesfeld (ots)

Am Mittwoch, den 17.02.2021, gegen ca. 08:05 Uhr ereignete sich in der Siebengebirgsstraße in Flammersfeld vermutlich ein Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden. Bei der Polizei meldete sich ein 72 Jahre alter Mann und teilte mit, auf dem Parkstreifen in Höhe des Sportplatzes beim Rangieren leicht gegen ein dort geparktes Fahrzeug gestoßen zu sein. Während der Informationsweitergabe an die Polizei fuhr der Fahrer*in des vermutlich beschädigten Pkw von der Örtlichkeit weg, ohne Kenntnis von dem eventuellen Schaden erlangt zu haben. Bei diesem Fahrzeug soll es sich um einen hellblauen Kleinwagen, eventuell eines japanischen Herstellers gehandelt haben. Der Geschädigte, bzw. weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Altenkirchen unter der Nummer 02681 / 9460 oder per Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

