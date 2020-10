Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Roller gestohlen

Autoeinbruch

Dieb mit rosa Schubkarre

Geldbörse geleert

Feuer in Biomülltonne

Kierspe (ots)

An der Pulverstraße ein Roller gestohlen. Zeugen fanden die Sachs am Freitag um 6.45 Uhr am Waldrand neben einer Wiese an der Straße Eicken. Im Frontbereich und an der rechten Fahrzeugseite ist der Roller leicht beschädigt. Der Inhaber hatte den Diebstahl noch gar nicht bemerkt.

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in einen am "Haus Rhade" geparkten Pkw eingedrungen. Einen Teil der Beute fanden Zeugen am Sonntagmorgen unter einer Überführung der alten Bahntrasse zwischen Halver und Oberbrügge, in der Nähe der Siedlung Löwen. Dort lagen diverse Zettel, Kinder-Malbücher, leere Geldbörsen und Ausweise. Die führten die Polizei zu dem Geschädigten, der die Tat noch gar nicht bemerkt hatte.

Mit einer auffällig rosafarbenen Schubkarre lief ein Unbekannter am Sonntagmorgen kurz vor 9 Uhr über die Volmestraße. Ein Zeuge sah den Mann und informierte die Polizei. Die Beamten konnten die am Raiffeisenmarkt gestohlene Schubkarre an der Kölner Straße sicherstellen. Der beobachtete Dieb ist schlank, hat dunkle Haare, ist ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß und wird auf etwa 40 Jahre geschätzt. Er lief in gebückter Körperhaltung.

Eine 25-jährige Mutter war am Samstag gegen Mittag mit einem Kinderwagen unterwegs auf der Kölner Straße. Zuhause bemerkte sie, dass ihre Geldbörse weg war. Kurze Zeit später brachte ihr ein Unbekannter das Portemonnaie wieder, das er auf einem Parkplatz gefunden habe. Es fehlte lediglich das Geld.

Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr brannte an der Fritz-Linde-Straße, in der Zufahrt zum DRK-Familienzentrum, eine Bio-Mülltonne. Von dem Behälter blieb lediglich der Boden übrig. Eine Zeugin hatte das Feuer entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Die Polizei in Meinerzhagen, Tel. 02354/9199-0, bittet um Hinweise.

