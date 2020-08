Polizei Braunschweig

POL-BS: Straßenbahnunfall in der Innenstadt - Etwa 15 Verletzte

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bohlweg 13.08.2020, 13.18 Uhr

Am Donnerstagmittag kam es am Bohlweg in Höhe Waisenhausdamm zu einem Unfall, bei dem zwei Straßenbahnen beteiligt sind. Bei dem Unglück wurden nach aktuellem Stand 15 Personen zum Teil schwer verletzt und durch die Rettungsdienste behandelt.

Zur Rettung der Verletzung und Bergung der Straßenbahnen sind derzeit mehrere Straßen im Zentrum gesperrt. Die Sperrungen betreffen vor allem den John-F.-Kennedy-Platz, den Bohlweg, den Hagenmarkt sowie die Zufahrtsstraßen in Richtung Innenstadt.

Wie es zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt.

