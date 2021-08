Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit Personenschaden - alkoholisierter Fußgänger geriet auf die Straße

Unna (ots)

Am 01.08.2021 (So.), gegen 01:45 Uhr, befuhr ein 60jähriger Mann aus Unna mit einem Pkw die Werler Straße in Unna in Richtung Werl. Kurz nach der Kreuzung Werler Straße / Heinrich-Herz-Straße / Twiete kam es trotz Ausweichmanövers zu einer Kollision mit einem alkoholisierten 68jährigen Mann aus Holzwickede, welcher fußläufig die Werler Straße in Richtung Holwickede ging. Der alkoholisierte Mann geriet kurz vor dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn und wurde vom Außenspiegel des Pkw touchiert. Der Fußgänger wurde schwerverletzt mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Werler Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme für beide Richtungen gesperrt. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

