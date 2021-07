Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Königsnatter in Dillenburgs Fußgängerzone unterwegs + Altmetall von Lagerplatz gestohlen + Sitzbank an Grillhütte beschädigt

Dillenburg: Königsnatter in Dillenburgs Fußgängerzone unterwegs

Gegen 10:00 Uhr heute Vormittag (07.07.2021) meldeten Passanten eine ungewöhnlich gefärbte Schlange in der Hauptstraße. Beim Eintreffen der Dillenburger Polizisten hatte sich die rund 70 cm lange Schlange in einem Lichtschacht in der Fußgängerzone verkrochen.

Laut Mitarbeitern des Veterinäramts und einer Biologin handelt es sich um eine ungiftige Königsnatter. Die rote Natter mit schwarzen Streifen gehört jedoch nicht zu den heimischen Arten. Derzeit gehen die Ordnungshüter davon aus, dass die Schlange aus einem Terrarium ausgebüxt ist oder von ihrem Besitzer ausgesetzt wurde. Die Natter wurde eingefangen und in den Uckersdorfer Wildpark verbracht.

Hinweise, zur Herkunft der Königsnatter, erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen: Altmetall von Lagerplatz gestohlen

Am Mittwoch (30.06.2021) stahlen unbekannte Diebe Altmetall von einem Lagerplatz in der Ichelhäuser Straße. Zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr fuhren die Unbekannten vermutlich mit einem Lkw mit Kran oder einer sonstigen Hubmöglichkeit an den eingezäunten Platz und stahlen größere ausrangierte Heizthermen. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ichelhäuser Straße aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Ehringshausen unter Tel.: (06443) 83030.

Ehringshausen: Sitzbank an Grillhütte beschädigt

Eine Sitzbank beschädigten Unbekannte offenbar nach einem Trinkgelage an der Grillhütte. Eine zweite Bank stahlen die Diebe. Die Schutzhütte "Goldkiste" ist über die Verlängerung der "Schöne Aussicht" zu erreichen. Der Schaden beläuft sich auf 40 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahl und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Freitag (02.07.2021), 15:00 Uhr und Sonntag (04.07.2021), 09:00 Uhr im Bereich der Grillhütte aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Ehringshausen unter Tel.: (06443) 83030.

