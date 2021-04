Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Zimmerbrand

Geseke (ots)

Am Montag (19. April) bemerkte, gegen 10.45 Uhr, ein Bewohner in einem Haus an der Stockheimer Straße Brandgeruch. Bei der Nachschau in einem Zimmer des Hauses brannte bereits eine Kommode. Nach ersten Erkenntnissen wurde dort eine brennende Kerze vergessen. Der Zeuge benachrichtigte sofort die anderen Anwohner und die Feuerwehr. Der Brandschaden wird von der Polizei auf 6.000 Euro geschätzt. (reh)

