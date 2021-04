Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Bettinghausen - Motorisierte Zweiradfahrer prallen zusammen

Bad Sassendorf (ots)

Zwei Leichtverletzte und 5.500 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Montag (19. April), gegen 16.30 Uhr auf der Brückenstraße in Bettinghausen. Ein 48-jähriger Lippstädter befuhr mit seinem Motorrad die Brückenstraße in Richtung Bettinghausen. Als er einen 21-jährigen Mofa-Fahrer aus Bad Sassendorf überholen wollte und auf der gleichen Höhe zu dem 21-Jährigen war, wollte dieser nach links abbiegen, sodass es zum Zusammenstoß zwischen den Beiden kam. Durch den folgenden Sturz verletzten sich beide leicht. Sie wurden mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mofa-Fahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Nach Angaben des Motorradfahrers wies er den nachfolgenden Verkehr auch nicht darauf hin, dass er abbiegen wollte. (reh)

